İstanbul Valiliği LGBT'nin 'Onur Yürüyüşü'ne izin vermeyeceğini duyurmuştu. Bugün Taksim'de yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Polis, yürüyüş yapmak isteyen LGBTİ’lilerin İstiklal Caddesi’ne girişlerine izin vermedi. Yürüyüşe karşı çıkan bir grup ise İstiklal Caddesi girişinde bekleyen LGBTİ’lilerin arasına girdi. Bu kişiler ile LGBTİ’liler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Söz konusu gruptan 7 kişi ile Taksim Meydanı'nda slogan atan LGBT'li 3 kişi gözaltına alındı.



Taksim Meydanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, İstiklal Caddesi'ne çıkan tüm sokaklara çevik kuvvet ekipleri ve TOMA'lar yerleştirildi.Ayrıca Gezi Parkı'nda da güvenlik önlemi alındığı görüldü.

10 GÖZALTI VAR

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi girişinde geniş güvenlik önlemi alan polis, "Onur yürüyüşü" yapmak isteyen LGBTİ’lilerin İstiklal Caddesi’ne girişlerine izin vermedi.

Yürüyüşe karşı çıkan bir grup ise İstiklal Caddesi girişinde bekleyen LGBTİ’lilerin arasına girdi. Bu kişiler ile LGBTİ’liler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Araya giren polis, LGBTİ’lilere karşı çıkan 7 kişiyi gözaltına aldı. Taksim Meydanı’nda slogan atan LGBTİ’li 3 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, LGBTİ'nin Taksim Meydanı'nda bugün yapmayı planladığı yürüyüşe izin verilmeyeceğini bildirmişti. LGBT tarafından yapılan açıklamada ise kararın hukuka aykırı olduğu belirtilmişti.