Taksim'deki taciz iddiasına 13 yıl hapis talebi

İstanbul Taksim’deki İstiklal Caddesi'nde bir kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan şüpheli S.T.’ye ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelinin ‘cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

20 Eylül günü İstiklal’de Ö. K. isimli genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan S.T., polis tarafından gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.

‘SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAK İÇİN ADLİYEYE GELDİ’

Olayın yaşandığı günü serbest bırakılan şüpheli hakkında genç kadının, ‘bacağına dokunduğunu’ yönünde yeni bir şikâyette bulunmasının üzerine, S.T. hakkında yeniden gözaltı kararı verilmişti.

Hakkında gözaltı kararı verilen şüpheli S.T. suç duyurusunda bulunmak üzere geldiği Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen S.T., çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı.