Taksisine binen kadına tecavüz etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, taksi sürücüsü R.B. (36), aracına binen genç kadını ormanlık alana götürerek tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı.



Cinsel saldırı, İzmit Kent Ormanı’nda meydana geldi. Jandarma karakoluna gelen genç kadın, bir taksicinin tecavüzüne uğradığı belirterek şikayette bulundu.

Genç kadın, İzmit şehir merkezinde taksi sürücüsü R.B.’nin aracına bindiğini, kendisini zorla Kent Ormanı’na götürdüğünü, burada tecavüz ettiğini söyledi. Şikayet üzerine soruşturma başlatan jandarma, R.B.’yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.B. tutuklandı.