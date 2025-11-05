Taksiye binen iki kadın kavga etti, olan taksiciye oldu!

  1. Anasayfa
İstanbul Şişli'de bir gece kulübünün önünden taksiye binen iki kadın yol üzerinde kavga etmeye başladı. Kadınlardan biri taksiden inerklen, diğeri varış noktasına gelince ''Bu ücreti ben ödemem, o ödesin. Bana ne'' diyerek kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, Şişli Harbiye Mahallesi'nde bir gece kulübünün önünden iki kadın taksiye bindi. Kadınlar, Gayrettepe'de bir başka gece kulübüne gitmek istediklerini söyledikten sonra taksici yola çıktı. Yolda aralarında çıkan tartışmanın ardından bir kadın taksiden indi. Diğer kadın ise, taksiciye Maslak'a gitmek istediğini belirtti. Varış noktasına gelindiğinde kadın, "Bu ücreti ben ödemem, o ödesin" diyerek karşı çıktı. Taksici "Nereden bulacağım ben onu?" diye sorduğunda, "Bana ne" diyerek araçtan inip ücret ödemeden kaçtı. İki kadının da ücretini ödemediği taksici isyan etti. Kadının taksiciye ücret ödemen uzaklaştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

