Talihsiz babanın son sözleri: Ölemem, kızım daha çok küçük

İstanbul'da eniştesiyle gece dışarı çıkan Oğuz Kıllı (31) tanımadığı iki grubun çatışmasında kurşunların hedefi oldu. Kıllı'dan geriye 3.5 yaşındaki kızı Ezgi ile çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

Olay, Avcılar D100 Karayolu Saadetdere mevkisinde 14 Mayıs'ta, saat 20.00'de meydana geldi. İddiaya göre; hızla ilerleyen bir araçtan, bir gruba ateş açıldı. Kurşunlardan biri de o sırada aracıyla evine giden Kıllı'nın göğsüne isabet etti. Hemen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kıllı'nın son sözleri, "Ben ölemem, kızım daha çok küçük" oldu. Yoğun bakımda tedavi gören Kıllı önceki gün son nefesini verdi.

Adli tıp kurumu önünde konuşan kurbanın eşi Esra Kıllı "Çocuğum babasız kaldı. Eşim ve kızım için adalet istiyorum" diye feryat etti. Abla Nesrin Kıllı ise "Yol kenarında 2 kişi daha vurulmuş. Kardeşim aralarında kalmış. Onlara ateş ederken kardeşimi vurmuşlar. Araçta 3 kişi varmış" diye konuştu.

Oğuz Kıllı Esenyurt Erenler Cemevi'ndeki törenin ardından Hadımköy Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.