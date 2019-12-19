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  4. 19 Aralık 2019 15:05

Tam 1.2 tonluk sahte içki operasyonu

Çorum'da, yılbaşı öncesi polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmek istenen 1 ton 204 kilogram sahte içki ele geçirildi.

Tam 1.2 tonluk sahte içki operasyonu
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Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yılbaşı kutlamaları öncesi halk sağlığını tehdit eden ve vatandaşların hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan sahte alkolle ilgili durumların yaşanmaması için çalışma yaptı.

Operasyonda, 581 kilogram el yapımı rakı ve 623 kilogram el yapımı şarap olmak üzere 1 ton 204 kilogram sahte içki, 320 paket gümrük kaçağı sigara ve alkol yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

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operasyon , sahte içki
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