Tam 150 kişi zehirlendi; sünnet töreni acil serviste bitti

İstanbul Sultangazi'de katıldıkları sünnet töreninde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen 150 misafir, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelik oldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sünnet töreninde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Bir süre sonra yemekten yiyen misafirlerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Durumdan şüphelenen akrabalar telefonla birbirlerini arayarak anlatınca zehirlendiklerini anladı. Olayın ardından yaklaşık 150 misafir, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Zehirlenen vatandaşlar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ikramı yapan aile karakola giderek tavukları satın aldıkları firma hakkında şikayetçi oldu.

"Tavukçudan şikayetçiyiz"

Yaşanan olayı anlatan V.K., "Öğlen yeğenimizin sünnet mevlidini verdik. Bir toptancıdan tavuk aldık mevlit pilavı için. Tüm ailemiz, akrabalarımız, herkes zehirlendi. Şu an herkes hastanede. Herkesle tek tek uğraşma çabasındayız. Gerçekten bu yaşanılan çok acı bir durum herkes için. Yaşlı insanlarımız, gençlerimiz, çocuklarımız hepsi hastanede. Bu tavukçudan şikayetçiyiz ve gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. Şu an hastanede 35-40 kişi var, hepsi benim akrabam. Gerçekten anlatılacak gibi değil ve şikayetçi olduğumuzu da belirtiyoruz. Taburcu olanlar gittiler, zehirlenenler hala hastaneye gelmeye devam ediyor. Evlerinden alıp biz getiriyoruz buraya. Şimdi gidip kuzenimi tekrar alıp geldim. 4 kişi onlar, kendi ailesi. 2 kızı, 1 oğlu. Kadın geldi buraya, kendisi kötü, çocukları kötü. Şimdi ise kocası mevlitten çıkmış geliyor. Annem, babam, eşim, dostum hepsi buradalar. Gerçekten yapılacak iş değil" dedi.

"Çocuklarıma serum taktılar"

Ailece zehirlendiklerini belirten H.I., "Mevlite gittik, akrabamızın sünnet düğünüydü. Mevlitten çıktık, geldik baktım çocuklar kusuyor. Zehirlenmişler herhalde dedik. Aldık hastaneye geldik, serum taktılar. Dernekte 100-150 kişi vardı, her birisi ayrı hastaneye gittiler. Çocuklarımın üçüne de serum taktılar. Kusma ve mide bulantıları var. Yaklaşık 150 kişide zehirlenme olmuş hemen hemen. Hepimiz hastanelere gittik ve hepsine serum takıldı. Birisi gelip birisi gidiyor sırayla" ifadelerini kullandı.

