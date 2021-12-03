Tam 3,5 yıldır kayıptı... Cansız bedeni denizden çıktı

Aydın'da bundan 3,5 yıl önce arkadaşı ile çıktığı balık avından bu yana haber alınamayan 32 yaşındaki gencin cansız bedeni denizden çıktı.

Didim ilçesi Akbük Mahallesi’nde 11 Mart 2017 tarihinde Ahmet S. ile arkadaşı Süleyman U. tekneyle denize açıldı. Süleyman U., Akbük Limanı'na geri dönerken Ahmet S.’tan ise haber alınamadı. Ahmet S.'ın nişanlısı Özlem Karademir ile yakınları kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ahmet S.'ın arkadaşı Süleyman U.'ı gözaltına aldı. Süleyman U., sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Yapılan çalışmalarda Ahmet S.’ın izine ulaşılamadı.

İSKELETİN KAYIP AHMET S.'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Akbük açıklarına 2 ay önce deniz patlıcanı avına çıkanlar, denizin dibinde kafatası gördü. Kıyıya çıkan avcılar, Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi, ekipler de durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Dalgıçlar tarafından yapılan çalışmayla iskeletin yeri tespit edildi. Aküye telle bağlı olduğu belirlenen iskelet, çıkarılarak İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan DNA testinde iskeletin kayıp Ahmet S.'a ait olduğu belirlendi.

ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA...

Bu gelişme üzerine polis, aynı gün denize birlikte açıldıkları arkadaşı Süleyman U.'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polis, bir gemide çalıştığı ve yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Süleyman U.'ı gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen Süleyman U., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.