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Tam anlamıyla vicdansızlık! Aracıyla köpeği ezip kaçtı

Bursa’da minibüsün çarpıp kaçtığı köpek telef olurken, o anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bugün sabah saatlerinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 ZE 500 plakalı minibüs, yolun ortasında duran sokak köpeğine çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öldüğü belirlenen köpek, çevredekilerin bilgi verdiği belediye ekiplerince kaldırıldı.

Bölgede esnaflık yapan Melahat Çakır, sabah iş yerine geldiğinde köpeğin hareketsiz yolda yattığını söyledi. Köpeği her sabah beslediklerini kaydeden Çakır, “İlk başta uyuyor zannettim. Diğer arkadaş gelerek öldüğünü söyledi. Güvenlik kamerasından baktık, hayvan çiğnenmiş, kaçamamış, araç sürücüsü de beklemediği için olay öyle görünüyor. Hayvanın kalkıp yana geçmesini beklemeden müdahale olmuş. Geldiğimde ölüydü. Belediye ekiplerine haber verdim, ekipler geldiler, götürdüler. Çok üzgünüz, her sabah doyuruyordum. Elim ayağım tutmuyor sabahtan beri” diye konuştu.

Çakır, konu ile ilgili olarak polise şikayette bulunacaklarını söyledi.

Etiketler köpek ezilme kamera
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