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Tanımadığı kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz itiraf

Tanımadığı kişiyi öldüren zanlıdan akılalmaz itiraf
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Ankara'da tanımadığı kişiyi 7 yerinden bıçaklayarak öldüren İ.T. (29), duruşmada, ''Büyüklerime karşı açık sözlüyüm; çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadığım doğru. Bu psikoloji benim hep üzerimde vardı'' dedi.

Ulus'taki Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde geçen yıl 24 Mayıs'ta saat 05.00 sıralarında İ.T., üzerindeki bıçakla yolda yürüyen Y.G.'ye (45) saldırdı. 7 yerinden bıçaklanan Y.G. hayatını kaybetti, kaçan şüpheli güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanıp, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.T. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlenip, dava açtı. Sanık, iddianamedeki ifadesinde, "Olay öncesinde bir otelde kalıyordum. Maktulü tanımıyorum. İçimde sürekli birilerini öldürme isteğim vardı. Bu isteğim nedeniyle öldürdüm" dedi.

'BİR OLAY YAPIP İÇERİYE GİRECEĞİM' DEMİŞ

Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık İ.T. ve G. ailesinin avukatı katıldı. Duruşmada ilk olarak tanık T.Ç. dinlendi. T.Ç., olay tarihinde İ.T.'in kaldığı otelin resepsiyonunda çalıştığını ifade ederek, "Olaydan önceki gece saat 23.00 sıralarında gelip, 'Dışarıdaki hayata alışamadım, cezaevindeki hayatı arıyorum. Dışarıya ayak uyduramadım, bir olay yapıp içeriye gireceğim' dedi ve cebinden bir bıçak çıkarıp gösterdi. Ardından yanımdan ayrıldı. Daha sonra, olayı işledikten sonra geldi ve 'Bir olay yaptım, kaçtım. Polise teslim olacağım' diye söyledi. Daha sonra yanımdan ayrıldı" diye konuştu.

'BENİM İÇİMDE ÖLDÜRME HİSSİ YOKTU'

Tanık beyanının ardından söz alan sanık İ.T. ise "Büyüklerime karşı açık sözlüyüm; çocukluktan beri hapiste yattım, dışarıya alışamadığım doğru. Bu psikoloji benim hep üzerimde vardı. Ölen kişi eğer benim husumetlim olsaydı tasarlardım ama tanımıyorum. Bana küfrettiği için bıçakladım. Benim içimde öldürme hissi yoktu" dedi.

Sanık beyanının ardından mahkeme başkanı, dosyadaki eksik hususların giderilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

DHA

Etiketler ankara cinayet cezaevi
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