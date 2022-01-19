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Tankerin çarptığı zihinsel engelli adam hayatını kaybetti

Tankerin çarptığı zihinsel engelli adam hayatını kaybetti

Gümüşhane’de mazot yüklü tanker yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazada zihinsel engelli olduğu öğrenilen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Gümüşhane’de mazot yüklü tanker yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Kazada zihinsel engelli olduğu öğrenilen yaşlı adam ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18:00’da Gümüşhane-Kelkit karayolu Kırıklı köyü geçişinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan 24 EU 248 plakalı mazot yüklü tankerin sürücüsü H.K., karanlık yolda yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki U.T.A.’ya çarptı. Yaşlı adam kazanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, zihinsel engelli olduğu öğrenilen yaşlı adamı yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan U.T.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Etiketler TANKER adam ölüm
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