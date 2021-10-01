Tapuda rüşvet operasyonu: 87 gözaltı var!

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı ve 11 memur dahil 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı, tapuda rüşvet iddialarıyla ilgili başlattığı soruşturmada aralarında tapu müdürü ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 87 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, şüphelilerin evlerinde ve tapu müdürlüğünde arama yaptı. Gözaltına alınanlar sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma kapsamında tapu müdürü, tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 mahalle muhtarı olmak üzere 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.

DHA