Tarihi günde dikkat çeken gelişme! Fiyatlar düştü

Tahıl krizini sonlandıran anlaşmanın ardından ilk gemi Ukrayna’dan yola çıkarken, tahıl fiyatları, son dört haftanın ardından düşüş seyrine girdi.

Birleşmiş Milletler, Rusya, Ukrayna ve Türkiye temsilcilerinin İstanbul’daki toplantısının ardından Ukrayna tahılının ithalındaki kriz çözülmüştü.

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov Twitter paylaşımında, “Rus agresyonu başladığından beri ilk tahıl gemisi limandan ayrıldı. Müttefiklerimizin ve Birleşmiş Milletler’in yardımıyla İstanbul’da imzalanan anlaşmayı tamamıyla uygulamaya geçirdik” dedi.

Anlaşma ve ardından gelen açıklamayla art arda dört hafta artan tahıl fiyaları düştü.

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören kontratları art arda altı seansta da kazanım elde etmesinin ardından yüzde 1’in üzerinde geriledi ama ABD’de ekim alanlarının bulunduğu orta batı bölgesinin bazı kısımlarında sıcak ve kuru hava koşullarının beklenmesi kayıpları sınırladı.

Buğday fiyatları art arda ikinci seansta da gerilerken mısır da kayıp verdi.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 1,1 azalarak 14,53 dolar/buşel, yani 529,8 dolar/ton seviyesine geriledi.

Fakat cuma günü 14,89 dolar/buşel ile gördüğü dört haftanın zirvesine yakın seyretti.

ABD’nin orta batısında son zamanlarda görülen yağışlar ve normalin altında sıcaklıklara rağmen tahminlerin sıcak ve kuru hava koşullarına işaret etmesi soya fasulyesi hasadına ilişkin endişelerin artmasına neden oldu.

Buğday yüzde 0,3 gerileyerek 8,05 dolar/buşel yani 295,8 dolar/ton seviyesine düştü.

Mısır yüzde 0,9 değer kaybederek 6,14 dolar/buşel yani 241,7 dolar/ton seviyesine geriledi.