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  4. 31 Mayıs 2019 22:55

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti !

Kahramanmaraş'ta 23 yaşındaki bir gençö, tarihi Maraş Kalesi'nde kendini bir ağaca asarak intihar etti. Polislerin yaptığı araştırmada kişinin Ahmet P. olduğu belirlendi.

Tarihi kalede kendini asarak intihar etti !
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Kahramanmaraş kalesinde, Ahmet P. (23), kendini ağaca bağladığı ipe asarak intihar etti.
 
Olay, akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'ndeki Maraş Kalesi'nde meydana geldi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan kalenin surlarının dibindeki ağaçta asılı kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kişinin Ahmet P. olduğunu ve intihar ettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet P.'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

kale , intihar , kahramanmaraş
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