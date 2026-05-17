Tarımsal sulama kuyularında görünmez tehlike: Aksaray'da 3 can kaybı

Aksaray'ın Koçpınar köyünde elma bahçesindeki su kuyusunu temizlerken metan gazından zehirlenen İ.Y.'yi kurtarmak için kuyuya inen kardeşleri ve bir akrabası hayatını kaybetti. AFAD ekiplerince ağır yaralı çıkarılan İ.Y. hastaneye kaldırılırken, yaşanan acı olay kapalı kuyulardaki ölümcül gaz tehlikesini yeniden gündeme getirdi.

Aksaray'ın Koçpınar köyünde yaşanan trajik olay, tarımsal sulama amacıyla kullanılan kapalı kuyulardaki metan gazı tehlikesinin ne denli ölümcül olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber3.com olarak edindiğimiz bilgilere göre; elma bahçesindeki kuyuyu temizlemek için aşağı inen ve sinsi bir tehlike olan metan gazından zehirlenen bir kişiyi kurtarmak isteyen iki kardeşi ve bir akrabası yaşamını yitirdi.

Kardeşini Kurtarmak İçin Gözlerini Kırpmadan Ölüme Gittiler

Saat 17.30 sularında meydana gelen olayda, 42 yaşındaki İ. Yeşildal, 16 metre derinliğindeki su kuyusuna temizlik çalışması başlatmak üzere halat yardımıyla indi. Ancak kendisinden uzun süre haber alınamaması ve çağrılara hiçbir yanıt gelmemesi üzerine paniğe kapılan kardeşleri Mehmet Y. (28) ve R.Y. (32) ile akrabaları M.Y. hiç düşünmeden art arda kuyuya girerek yardıma koştu. Kuyuya inen 4 kişinin de geri çıkamaması üzerine facianın boyutunu anlayan diğer aile üyeleri, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

AFAD Ekipleri Sinsi Tehlikeyi Tespit Etti

İhbarın ardından olay yerine hızla jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. Arama kurtarma protokolleri kapsamında kuyuya inen uzman AFAD personeli, kuyunun dibinde yaklaşık 70 santimetrelik su birikintisi ve 4 kişiyi de bilinçsiz hale getiren yoğun metan gazı birikimi olduğunu tespit etti.

Zorlu kurtarma çalışmaları sonucunda ilk olarak kuyuya ilk inen İ. Yeşildal'a ulaşıldı. Ağır yaralı olarak yukarı çekilen Yeşildal, hazır bekleyen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ne yazık ki, kardeşlerini kurtarmak için ölüme atlayan M.Y., R.Y. ve akraba M.Y.'nin olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Cansız bedenleri aynı hastanenin morguna sevk edilen üç kişinin ölümü, köyde büyük bir yasa boğdu.

Durumu kritikiyetini koruyan İ.Y.'ın tedavisi sürerken, yetkililerin kapalı ve dar alanlardaki metan gazı zehirlenmelerine karşı başlattığı adli inceleme devam ediyor.

DHA / İHA