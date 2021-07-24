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  4. Tarla kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Tarla kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Tarla kavgası kanlı bitti: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, akrabalar arasında tarla meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Olay akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kozaklı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre amca çocukları arasında tarla nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesinin ardından 2 grup pompalı tüfekle birbirlerine  ateş açtı. Açılan ateş sonucu 8 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis, özel harekat ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel harekat polisleri mahallede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalesini yaptı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, İskenderun ilçesindeki özel hastane ve devlet hastanesine kaldırıldı. Devlet hastanesine ağır yaralı olarak getirilen Mehmet G. yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler tarla tarla meselesi kan
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