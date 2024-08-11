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Tarlada yeni doğmuş bebek bulunmuştu... Anne 15, baba 16 yaşında çıktı

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Osmaniye'de bir mısır tarlasında bulunan yenidoğan bir bebekle ilgili olarak bebeğin anne ve babası oldukları tespit edilen 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi İrfanlı Mahallesi yeni hastane karşısında mısır tarlasını gezen A.Ş., bebek sesi duydu. Sesin geldiği yere giden A.Ş., yeni doğan bir kız bebek bularak durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin göbek bağının hala üzerinde bulunduğunu ve güneşten etkilenmiş olduğunu tespit etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bebek, hızla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bebeğin annesinin A.Ç. (15) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.Ç., ifadesinde çocuğun babası İ.B.C.'nin (16) kendisine istismarda bulunduğunu, korktuğu için bebeği tarlaya bıraktığını iddia etti.

Ekipler, İ.B.C. ile olaya karıştıkları değerlendirilen M.Y. ve H.S.Y'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan İ.B.C, hakimlikte tutuklandı.

Bebek, tedavisinin ardından devlet korumasına alındı.

İHA

Etiketler cinsel istismar 15 yaşında 16 yaşında yeni doğan bebek bebek mısır tarlası
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