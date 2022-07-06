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Tarlaya su gelmeyince vahşet ortaya çıktı!

Tarlaya su gelmeyince vahşet ortaya çıktı!

Adana'da yer altından giden tarla sulama borusu içinde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Güzelevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarım arazisine yer altı borularındaki tıkanıklık nedeniyle iki günden bu yana su verilemedi. Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği görevlileri, yaptıkları çalışmada yer altı borularında tıkanıklığın olduğunu belirledi. Sulama birliğinde görevli Mehmet Okur, yer altına inerek yaklaşık 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaştı.

Ceset bulan Okur, durumu polise bildirdi. Önce borudaki su, dalgıç pompa yardımıyla boşaltıldı. Polis, daha sonra cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Savcının ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, kimliği belirlenmek üzere otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA

Etiketler tarla sulama borusu ceset
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