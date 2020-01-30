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  4. 30 Ocak 2020 23:22

Tartıştığı 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldü

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edilen kişi Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Tartıştığı 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldü
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Mersin'in Anamur ilçesinde 2 kadın tarafından yakılarak öldürüldüğü öne sürülen kişi toprağa verildi.

İddiaya göre, dün ilçeye bağlı İskele Mahallesi'nde bir evde Hasan Ercan ile kadınlar İ.T. ve S.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından İ.T ve S.A, Ercan'ın üzerine benzin dökerek yaktı.

Evden gelen seslerin duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirdi. Eve gelen polis, yaptığı incelemede Ercan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekipler, İ.T. ve S.A ile kadınlara yardım ettikleri ileri sürülen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Ercan'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Bozyazı ilçesinde toprağa verildi. 

AA

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