Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp öldürdü!

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gökhan B. (23) ve arkadaşı olan Servet D. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Servet D. cebinden bıçağı çıkararak arkadaşı Gökhan B.'i göğüs kısmından yaraladı.

Ağır yaralanan Gökhan B. kendini yaralayan arkadaşı Servet D. tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Servet D. arkadaşı hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökhan Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan kurtarılamadı. Gökhan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı Servet D.'i yakalayarak gözaltına aldı.

