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  4. 11 Ocak 2019 16:29

Tartıştığı babasına dehşeti yaşattı

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı babasını tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Tartıştığı babasına dehşeti yaşattı
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Adıyaman’da, G.U., tartıştığı babası B.U.’yu tabancayla bacağından vurarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen nedenden dolayı G.U. ile babası B.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen G.U., yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla babasına ateş açtı.

Oğlunun tabancasından çıkan kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan baba B.U., çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Babasını yaralayan G.U., ihbarla gelen polisler tarafından ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.

DHA

silahlı , baba , adıyaman
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