Tartıştığı babasına dehşeti yaşattı

Adıyaman’da, G.U., tartıştığı babası B.U.’yu tabancayla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Bahçecik Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bilinmeyen nedenden dolayı G.U. ile babası B.U. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkelenen G.U., yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla babasına ateş açtı.

Oğlunun tabancasından çıkan kurşunun sağ bacağına isabet etmesiyle yaralanan baba B.U., çağırılan ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Babasını yaralayan G.U., ihbarla gelen polisler tarafından ruhsatsız tabancayla birlikte gözaltına alındı.