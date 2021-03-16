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  4. Tartıştığı esnafı 12. kattan atmıştı! İstenen ceza belli oldu

Tartıştığı esnafı 12. kattan atmıştı! İstenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de bir ticaret merkezinde tartıştığı esnafı 12. kattan 11. kata atan, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Çağdaş B.'nin 4 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor.

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat günü akşam saatlerinde esnaf İlyas D., tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş B. tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen D., vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınmıştı. Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Aşağı atılan İlyas D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Çağdaş B. hakkında "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Çağdaş B. önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.  

MÜŞTEKİ HAKKINDA DA AYRI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Öte yandan şüpheli Çağdaş B. de kendisine tokat attığı iddiasıyla müşteki İlyas D.'den şikayetçi oldu. Kamera görüntülerinde de şüpheliye tokat attığı görülen İlyas D. hakkında da ayrı bir soruşturma açıldı. Ancak bu suç, uzlaşmaya tabi suçlardan olduğu gerekçesiyle İlyas D. hakkındaki dosya Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

DHA

Etiketler şişli esnaf kavga tartışam
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