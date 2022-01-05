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Tartıştığı kadını öldürüp, cesedini sandıkta saklamış!

Tartıştığı kadını öldürüp, cesedini sandıkta saklamış!

Antalya'da tartıştığı arkadaşını boğarak öldüren zanlı, suçunu itiraf etti. Polis ekipleri, kadının cansız bedenini sandık içerisinde buldu.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesinde edinilen bilgiye göre Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne giden V.E. Antalya'da 17 Aralık günü arkadaşı Saadet T. ile tartıştığını ve tartışmanın devamında kadını eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.

CESEDİ SANDIKTA BULDULAR
İhbarın ardından gece adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Eve giren Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, T.'ı sandıkta hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheli, V.E.'nin ise Antalya'ya getirileceği bildirildi. Polisin olayla ilgili olarak çok yönlü incelemesinin devam ediyor.

İHA

Etiketler antalya kadın cinayeti sandık
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