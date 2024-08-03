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Tartıştığı kardeşine acımadı: Sokak ortasında silahla vurdu

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurarak yaraladı.

Olay, Dalyan Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.A., kardeşi Ş.A. ile alacak-verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda H.A., yanındaki silahla kardeşini bacağından vurdu. Birkaç kez silahla kardeşine ateş eden H.A., silahının tutukluk yapması ve çevredekilerin araya girmesi ile bölgeden ayrıldı. Yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ş.A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, kardeşini vurup kaçan H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

İki kardeşin silahlı kavgası bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir kişi, alacak-verecek meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini silahla bacağından vurarak yaraladı.

İHA

Etiketler  Muğla kardeş silahlı saldırı
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