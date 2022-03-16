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Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Tartıştığı kardeşini bıçaklayarak ağır yaraladı

Antalya'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İ.A. (34), tartıştığı kardeşini göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Olay, öğle saatlerinde, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6002 Sokak'taki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Aynı evde yaşayan İ.A. ile Abdullah A. kardeşler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle mutfağa giden İ.A., aldığı bıçakla kardeşini göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Abdullah A., ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Abdullah A.'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. İhbarla adrese gelen polis ekibi, İ.A.'yı gözaltına aldı. İ.A.'nın, psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. 

Etiketler kardeş tartışma bıçak
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