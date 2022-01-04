Tartıştığı kişiyi öldüren zanlıdan ikinci cinayet itirafı!

Eskişehir'de yılbaşı gecesi Göktuğ Tamer K.'yi bıçaklayarak öldürdüğü tespit edilen evsiz ve madde bağımlısı zanlı, polis tarafından yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı, bir kişiyi daha öldürüp gömdüğünü söyledi.

Göktuğ Tamer K., yılbaşı gecesi kardeşi ve 2 arkadaşıyla birlikte Ertuğrulgazi Mahallesi, Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormana gitti. Burada alkol alan K. ve arkadaşları, ormandaki barakada kalan madde bağımlısı Görkem D. ve yanındaki 2 arkadaşıyla tartıştı.

Çıkan kavgada D., K.'yi karnından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından K.'yi ambulansla Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Göktuğ Tamer K., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKAYI ELE VERİNCE SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki iş yeri ve güvenlik kamerası kayıtlarından cinayet şüphelisinin olay yerinden bisikletle kaçan Görkem D. ile arkadaşı Benan B. (55) olduğunu belirledi. D. ve arkadaşı İstasyon Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, ifadeleri için Asayiş Şubesi'ne götürüldü. Katil zanlısı olduğu belirlenen Görkem D., sorgusunda kavga ettiği Göktuğ Tamer K.'yi bıçaklayıp kaçtığını kabul etti.

KAYIP OLARAK ARANAN ADAMI DA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

Polis ekipleri ağustos ayından bu yana kayıp olarak aranan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Y.'yi de aynı barakanın önünde Görkem D. tarafından öldürüldüğünü belirledi. İfadesinde suçunu itiraf eden D., Y.'yi ormanda toprağa gömdüğünü belirterek, "İki olayda da alkol aldıktan sonra tartışınca bıçakla öldürdüm. Y.'yi barakanın arkasındaki toprağa gömdüm" dedi.

ORMANA GÖMMÜŞ

D. ve ona yardım ettiği belirtilen B.'nin gösterdiği yerde gece yarısı iş makinesiyle yapılan kazıda Y.'nin cansız bedeni bulundu.

POLİS BİR ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Y.'nin cenazesi, otopsi için Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı, Göktuğ Tamer K.'nin cenazesi ise toprağa verildi. Görkem D.'ye, Y.'yi toprağa gömerken yardım ettiği belirlenen 1 kişiyi de yakalama çalışmaları sürüyor.

DHA