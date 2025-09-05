  1. Anasayfa
Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu

Güncelleme:

Muğla Akyaka'da 34 yaşındaki bir kadın, kaldığı otel odasında ölü olarak bulundu.

Denizli'den Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'ne tatile gelen S.K.'den 2 gündür haber alınamaması ve koku gelmesi sonucu otel çalışanları durumu yetkililere bildirildi. Otele sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otel görevlileri ile birlikte odaya giren sağlık ekibi, K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda yara ve darp izine rastlanmayan S.K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. K.'nin şeker hastası olduğu öğrenildi. 

DHA/İHA

