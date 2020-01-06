Tatil haberleri peş peşe geldi ! 6 ilde eğitime kar engeli

Bilecik'te yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçedeki taşımalı eğitim merkezleri öğleden sonra tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bilecik'in bazı bölgelerinde yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Bozüyük, Pazaryeri, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime öğleden sonra ara verildiği duyuruldu.

ISPARTA

Isparta genelinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Kent halkı sabah güne beyaz örtüyle uyandı. Kar yağışı ilçelerde de etkisini gösterdi. Isparta ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Yenişarbademli, Şarkikaraağaç ve Aksu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Eğirdir, Gelendost ve Uluborlu ilçelerinde de taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Sütçüler ilçesinin ise Kesme ve Kasımlar köylerinde okullar bugün tatil edildi.

MANİSA

Manisa’nın Akhisar ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullara bir günlük kar tatili verildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“İlimiz Akhisar ilçesine bağlı, Hanpaşa ve Dağdere Kırsal Mahalle İlk ve Ortaokulları, Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Başlamış Ceyhan Karasoy İlk ve Ortaokuluna taşınan Akkocalı Mahallesi Öğrencileri için 06.01.2020 günü kar sebebiyle okullar tatil edilmiştir.”

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde dağ köylerinde devam eden kar yağışı okulların tatil olmasına neden oldu. Dağmarmara Köy grubundaki 6 okul, Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeni Köy, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır olmak üzere 15 okulda eğitim ve öğretime ara verildi.

ESKİŞEHİR

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, “İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.

KÜTAHYA

Kütahya Valiliğinden yapılan açıklamada ise gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile tipinin kesintisiz sürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar; Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet ilçesindeki temel eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir.” bilgisi paylaşıldı.

KONYA

Konya’nın Derebucak ve Taşkent ilçelerinde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime bugün ara verildiği duyuruldu.