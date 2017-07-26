Tavuk çiftliğinde üretmişler !

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde eroin imalathanesine dönüştürülen bir tavuk çiftliğine düzenlediği operasyonda yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi.

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde eroin imalathanesine dönüştürülen bir tavuk çiftliğine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün sabah saatlerinde Hendek Lütfiye Mahallesi'nde bulunan bir tavuk çiftliğine baskın düzenledi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma ekipleri de operasyona destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın yürüttüğü operasyonda polisler çiftliğe giden yolu ulaşıma kapattı. Narkotik polisleri uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen çiftlikte arama yaptı. Operasyonda binalar arasında tüneller ile bağlantı kurulduğu tespit edildi. Çiftlikte kurulan imalathanede eroin dolu paketler ve eroin yapımında kullanılan bidonlar içerisindeki kimyasal maddeler ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildiği öğrenildi.

Bu operasyonla, son 15 yılda karada en büyük miktarda eroinin ele geçirildiği bildirilirken, operasyonla ilgili açıklamanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılacağı öğrenildi.