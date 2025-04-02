  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Tavuk döner 51 kişiyi hastanelik etti

Tavuk döner 51 kişiyi hastanelik etti

Tavuk döner 51 kişiyi hastanelik etti
Güncelleme:

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir işletmede yedikleri tavuk dönerin ardından rahatsızlanan 51 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir tavuk döner satışı yapan işletmede meydana geldi. İşletmede farklı zamanlarda tavuk döner yiyen 51 kişide mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri başladı. Bu şikayetler üzerine 51 kişi zehirlenme şüphesiyle Körfez Devlet Hastanesi, ilçedeki özel bir hastane ile Derince Eğitim ve Araştırıma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan müdahalelerin ardından 50 kişi taburcu edildi. 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmeden satışı yapılan dönerden numune alarak tahlile gönderdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

Etiketler Kocaeli körfez tavuk döner zehirlenme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konut kredisi faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: En uygun kredi hangi bankada? Konut kredisi faiz oranları 18 ayın en düşüğünde: En uygun kredi hangi bankada? İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu TRT bir oyuncuyu daha kara listeye ekledi TRT bir oyuncuyu daha kara listeye ekledi Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi! Galatasaray, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirdi! TRT Aybüke Pusat'ı kovdu, tepki AK Partili isimden geldi TRT Aybüke Pusat'ı kovdu, tepki AK Partili isimden geldi CHP'li Özgür Çelik'ten yapay zekalı kumpas uyarısı CHP'li Özgür Çelik'ten yapay zekalı kumpas uyarısı Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif Zeki Demirkubuz'dan Aybüke Pusat'a teklif AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken boykot yorumu AK Partili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken boykot yorumu Binlerce gence ücretsiz tren bileti müjdesi Binlerce gence ücretsiz tren bileti müjdesi Benzin zammında sürpriz gelişme Benzin zammında sürpriz gelişme
Ünlü müzik grubu İstanbul konserini iptal etti Ünlü müzik grubu İstanbul konserini iptal etti ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti ORC'den yeni anket: İmamoğlu'nun tutuklanması AK Parti'nin oylarını eritti Demet Akalın ile Gülben Ergen yine kapıştı! Bu sefer engeli bastı Demet Akalın ile Gülben Ergen yine kapıştı! Bu sefer engeli bastı