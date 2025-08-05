TBMM personeli eşini bıçaklayıp kendini astı!

Ankara'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi TBMM personeli S.A.'yı bıçakla yaraladıktan sonra kendini asarak yaşamına son verdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'nde meydana geldi. S.A. ile boşanma aşamasında olduğu eşi TBMM personeli S.A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. S. A., tartışma sırasında eşini bıçakladı, ardından da kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S. A., ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. S.A.'nın cesedi ise evde yapılan incelemeden sonra Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA