TBMM'de çatıya çıkan şahıs intihara kalkıştı

TBMM'de bir kişi, çatıya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kimliği henüz bilinmeyen şahıs, Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol tarafından ikna edilerek aşağı indirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün öğle saatlerinde intihar girişimine sahne oldu. Meclis'te Halkla İlişkiler binasının çatısına çıkan bir şahıs intihara kalkıştı. Kimliği belirsiz şahıs, Meclis Koruma Daire Başkanı Ahmet Birtan Erol'un ikna etmesi sonucu çıktığı yerden indirildi.