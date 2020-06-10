TBMM'de koronavirüs paniği! Karantina iddiasına açıklama geldi

TBMM Genel Sekreterliği'nin bulunduğu katta görevli bir personelde koronavirüse rastlandı. Gelişme üzerine TBMM Genel Sekreterliği katının karantinaya alındığı belirtildi.

Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nun çalışmaları ise devam ediyor.

TBMM ana bina içerisinde yer alan Genel Sekreterlik katı AK Parti grubunun hemen altında yer alıyor. Genel Sekreterlik katı TBMM içerisinde ana güzergah olarak kullanılan bir konumda olduğu için pek çok milletvekilli de bu katı kullanarak Genel Kurul çalışmalarına katılıyor.

KARANTİNA İDDİASINA AÇIKLAMA

TBMM Başkanlığı'ndan, "TBMM ana binada koronavirüs karantinası" iddialarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

TBMM Genel Sekreterliğinde testi pozitif çıkan bir personelin cuma gününden itibaren işe gelmediği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Temas edenlerin de şüphe oluşturmaması açısından personel değişimi yapılmış, Genel Sekreterliğin karantinaya alınması gibi bir durum söz konusu değildir."