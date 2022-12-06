TBMM'de yumruk yumruğa kavga! Bir vekil ölümden döndü

Meclis bütçe görüşmelerinde gergin anlara sahne oldu. AKP'li ve İYİ Partili vekiller arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. İYİ Partili Milletvekili Hüseyin Örs'ün ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kalbi duran Örs'ün elektroşok ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbedede fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, hastaneye kaldırıldı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında, TBMM, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Adalet Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2023 yılı bütçelerini görüşmek üzere toplandı. Görüşmeler sırasında önce CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan arasında tartışma yaşandı.







Ardından kürsüde konuşan İYİ Parti Milletvekili Ümit Beyaz ve AK Parti'li Turan tartıştı. AK Parti ve İYİ Parti sıralarındaki milletvekillerinin de ayağa kalkarak tartışmaya başlaması üzerine gerginlik büyüdü. Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Haydar Akar, 10 dakika oturuma ara verdi.





Ancak tartışma devam etti. AK Parti milletvekilleri ile İYİ Parti milletvekilleri kürsünün etrafında toplandı. İki partinin milletvekilleri birbirlerine yumruk attı. Yaşanan arbedede yere düşen milletvekilleri oldu. Arbede devam ederken, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'e yumruk attı. Araya diğer milletvekilleri girdi ve Örs, genel kurul salonundan çıkarıldı.





Yaşanan arbedede İYİ Partili Örs, fenalaştı. Örs'e, ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan İYİ Partili Aylin Cesur yaptı. Örs, daha sonra Meclis revirine götürüldü. Burada kalp ritminin bozuk olduğu gerekçesiyle Hüseyin Örs, ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Örs'ün, tedbir amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi.





ELEKTROŞOK İLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

TBMM Genel Kurulu'nda yaşanan arbedede fenalaşarak hastaneye kaldırılan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ü, milletvekilleri ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ile İYİ Parti’li milletvekilleri, Örs'ün durumuna ilişkin bilgi aldı.



İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, Hüseyin Örs'ün sağlık durumuna ilişkin, "Saldırı sonrasında başına yediği darbe sonrası Vekilimizin genel durumunun iyi olmadığını gözlemledik. Ben kendisini revire götürmek gerektiği için eşlik ettim. TBMM revirinde müdahale eden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. EKG çekmelerini rica ettik. Kendisine geçen seneden pil takıldığını bildiğim için EKG çekilmesini istemiştim. EKG'de, kalbin durma aşamasından bir önceki aşama olan kalp ritminin maalesef bozulduğunu gördük. Onun üzerine derhal ambulansla hastaneye getirmeye karar verdik. İlk müdahale ile beraber ilaç uygulandı. Yapılan müdahale, 'kalbin geri döndürülmesi' diye bilinen kardiyoversiyon tedavisidir. Çok önemli bir hadisedir. Çok kısa sürede yapılmazsa hastayı kaybedersiniz. Buna olumlu cevap verdi. Ancak şu anda hayati tehlikesi devam ettiği için yoğum bakımda tedavisi devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’li Zorlu ise, TBMM'deki kavga anına ilişkin, "Milletvekilimiz konuşmasını yaparken bir müdahale girişimi oluyor. Hüseyin Bey, olayı yatıştırmak adına davranırken o sırada AK Parti'li bir milletvekili, parmağında da bir yüzükle milletvekilimize saldırıyor. Çok ağır bir hayati tehlikesi olan bir durumdayız. Bu milletvekilliği değildir; bu düpedüz milletin cellatlığına soyunmaktır. Asla böyle bir şeyi kabul etmiyoruz" dedi.

AK PARTİ'Lİ ELİTAŞ: FİZİKİ BİR ŞEY OLMAMASI GEREKİR

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da "Burada her türlü ağız dalaşı olabilir ama sonunda fiziki bir şey olmaması gerekir. Hepimiz milletvekilliğini bıraktıktan sonra hangi partiden olursa olsun, dostum, arkadaşım gibi sarılacak bir noktaya gitmemiz gerekir. Biz tekrar Hüseyin Bey’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hamdolsun durumu iyiymiş" diye konuştu.

CHP Burdur Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Mehmet Göker de Örs'ün bilincinin açık olduğunu söyleyerek, "Tamamen girdiği stresle alakalı bir durum. Bir gün kontrol amaçlı tutulacak. İnşallah aramıza dönecek" dedi.

Ardından tekrar açıklama yapan İYİ Parti Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, "Vekilimize geri döndürme işlemi yapıldı. Uyutuluyor, gelenler ise sadece bizimle görüştü. Doktoru ile herhangi bir görüşme olmadı" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.





İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, saldırıyı kınayarak sosyal medya hesabı Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Trabzon Milletvekilimiz Sayın Hüseyin Örs'e yönelik saldırıyı kınıyorum. Demokrasimizin ve millet iradesinin yansıması olan Gazi Meclis'imizde, milletin temsilcisine kalkan bu yumruk, aynı zaman da bizzat milletin kendisine atılmıştır. Gereken de yapılmalıdır!"

TBMM'de 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde, dün kürsüye çıkan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını hedef almış, bu sırada iki taraf arasında gergin anlar yaşanmıştı.

DHA