  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. TBMM'deki cinsel istismar skandalında küçük kız çocuğunun babasından şoke eden iddia

TBMM'deki cinsel istismar skandalında küçük kız çocuğunun babasından şoke eden iddia

TBMM'deki cinsel istismar skandalında küçük kız çocuğunun babasından şoke eden iddia
Güncelleme:

TBMM restoranında staj yaparken cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan kız çocuğunun babasından olay açıklama: "2018 yılında da belki de aynı kişiler benzer işler yaptılar ama kimse ciddiye almamış. Benim çağrımı dikkate aldılar ve çalışma başlatıldı"

TBMM'de staj yapan çocukların istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM'ye emanet edilen genç kızımıza ihanetle karşılık verildi ancak kimsenin gündemi değil" diyerek tepki gösterirken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ı istifaya davet etti.

İstismara uğrayan çocuğun babası, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada "Ben evladımın bu şikayetini anladığımda derhal gereğinin yapılmasını talep ettim. Evladımın oradan uzaklaştırılmasını sağladım. Kızım psikolojik tedavi görecek. Genel Sekreterlik kızım için seferber oldu. Genel Sekreter Hüseyin Kürşat Bıyık'a teşekkür ediyorum. Görüyoruz, mecliste barikatlar yıkıldı. Muhalif vekiller de orada tepki gösterdi sağ olsunlar ama bizi hiçbir siyasetçi aramadı. Keşke arasalardı. 2018 yılında da belki de aynı kişiler benzer işler yaptılar ama kimse ciddiye almamış. Benim çağrımı dikkate aldılar ve çalışma başlatıldı." dedi.

TBMM'de kız çocuğuna cinsel istirmar rezaletinde tutuklu sayısı 4'e çıktı!

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında D.K.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. Şüpheli H.İ.G. ise 10 Aralık'ta gözaltına alındı ve önceki gün sevk edildiği Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma evraklarının incelenmesi ile soruşturma derinleştirilirken, mağdur D.K.'nin ifadesinde yer alan ve idari soruşturma evraklarında benzer olayların mağduru oldukları anlaşılan diğer 3 mağdurun da Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alındı.

Mağdurlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diğer 4 şüpheli de dün gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; polisteki işlemlerinin ardından Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise 'cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

text-ad
Etiketler TBMM meclis restoran lokanta kız öğrenci istismar cinsel istismar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altın fiyatları için uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı: Rakam verdi! Altın fiyatları için uzman isimden yatırımcılara kritik uyarı: Rakam verdi! Yıllar sonra İstanbul'u terk etti, köyünde kendi işinin patronu oldu! Yıllar sonra İstanbul'u terk etti, köyünde kendi işinin patronu oldu! Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Evrim Akın hakkındaki iddiaları olay olan Asena Keskinci'nin bu cesur sahneleri tepki çekti Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu Son günlerin en çok tartışılan ismi güzel spiker Ela Rümeysa Cebeci'ni estetiksiz hali olay oldu 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi'nde son günler; kura tarihi belli oldu! Aile için işkence iddiası şok etti: ''Kaçırıp, kelepçelediler, yarı çıplak koşarak kaçtım'' Aile için işkence iddiası şok etti: ''Kaçırıp, kelepçelediler, yarı çıplak koşarak kaçtım'' Dağda kaybolan minik çocuk kolundaki akıllı saati sayesinde kurtuldu Dağda kaybolan minik çocuk kolundaki akıllı saati sayesinde kurtuldu Yılın son seçim anketi açıklandı: Partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Yılın son seçim anketi açıklandı: Partilerin oy oranındaki değişim dikkat çekti! Doğru tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''büyük ve yıkıcı bir deprem'' itirazı! Doğru tahminleriyle tanınan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan ''büyük ve yıkıcı bir deprem'' itirazı! Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü, insanlar birbirini ezdi! Açılış nedeniyle 19 üründe 19 TL kampanyası izdihama dönüştü, insanlar birbirini ezdi!
Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Bu mezarlığa akın var... Herkes buraya gömülmek isteyince ortalık karıştı! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! Ava giden 4 arkadaşın yolculuğu faciayla bitti! ''Ben 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım''... Gizemli telefonun sırrı çözüldü! ''Ben 'Yeşil' kod adlı Mahmut Yıldırım''... Gizemli telefonun sırrı çözüldü! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor! Google'daki bu arama ilgi çekti: Herkes Google'a girip tekrar tekrar deniyor! ''Eşime baktın'' kavgası kanlı bitti: 4 aylık evli bir kişi hayatını kaybetti! ''Eşime baktın'' kavgası kanlı bitti: 4 aylık evli bir kişi hayatını kaybetti! Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Ünlü şarkıcıdan Güllü ile ilgili skandal ifadeler: ''Lezbiyen ilişkileri var'' Hava durumu yine şaşırtacak: Önce yağmur ve kar, ardından güneşli günler geliyor! Hava durumu yine şaşırtacak: Önce yağmur ve kar, ardından güneşli günler geliyor! Süper Lig'te bir istifa daha: Tribünlerden yükselen küfürler bardağı taşırdı! Süper Lig'te bir istifa daha: Tribünlerden yükselen küfürler bardağı taşırdı! Burak Özçivit'in tek imzayla kazanacağı para dudak uçuklattı Burak Özçivit'in tek imzayla kazanacağı para dudak uçuklattı İstanbul'dan kahreden manzara: Masmavi sular gitti, balıklar çamura saplandı! İstanbul'dan kahreden manzara: Masmavi sular gitti, balıklar çamura saplandı!