TBMM'deki cinsel istismar skandalında küçük kız çocuğunun babasından şoke eden iddia

TBMM restoranında staj yaparken cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan kız çocuğunun babasından olay açıklama: "2018 yılında da belki de aynı kişiler benzer işler yaptılar ama kimse ciddiye almamış. Benim çağrımı dikkate aldılar ve çalışma başlatıldı"

TBMM'de staj yapan çocukların istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "TBMM'ye emanet edilen genç kızımıza ihanetle karşılık verildi ancak kimsenin gündemi değil" diyerek tepki gösterirken CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ı istifaya davet etti.

İstismara uğrayan çocuğun babası, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada "Ben evladımın bu şikayetini anladığımda derhal gereğinin yapılmasını talep ettim. Evladımın oradan uzaklaştırılmasını sağladım. Kızım psikolojik tedavi görecek. Genel Sekreterlik kızım için seferber oldu. Genel Sekreter Hüseyin Kürşat Bıyık'a teşekkür ediyorum. Görüyoruz, mecliste barikatlar yıkıldı. Muhalif vekiller de orada tepki gösterdi sağ olsunlar ama bizi hiçbir siyasetçi aramadı. Keşke arasalardı. 2018 yılında da belki de aynı kişiler benzer işler yaptılar ama kimse ciddiye almamış. Benim çağrımı dikkate aldılar ve çalışma başlatıldı." dedi.

TBMM'de kız çocuğuna cinsel istirmar rezaletinde tutuklu sayısı 4'e çıktı!

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne başvurdu. Öğrenci, Meclis lokantasında görevli H.İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında D.K.'nin Çocuk İzlem Merkezi'nde ifadesi alındı. Şüpheli H.İ.G. ise 10 Aralık'ta gözaltına alındı ve önceki gün sevk edildiği Ankara 5’inci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklandı.

TBMM Genel Sekreterliği tarafından gönderilen idari soruşturma evraklarının incelenmesi ile soruşturma derinleştirilirken, mağdur D.K.'nin ifadesinde yer alan ve idari soruşturma evraklarında benzer olayların mağduru oldukları anlaşılan diğer 3 mağdurun da Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanları alındı.

Mağdurlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen diğer 4 şüpheli de dün gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; polisteki işlemlerinin ardından Ankara 7'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden R.Ç. hakkında adli kontrol, D.U., R.S. ve İ.B. hakkında ise 'cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)