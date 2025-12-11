  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı

TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı

TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı
Güncelleme:

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının tacize uğradığı ortaya çıkmıştı. Meclis'te staj yaparken yaşadıklarını anlatan bir genç kız, ''Aşçının iki hafta boyunca sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldım'' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, çalışanların cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. TBMM Genel Sekreterliği, taciz skandalına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. 

Sosyal medyada Meclis’te staj yaptığı dönemde tacize uğradığını açıklayan genç kıza T24 ulaştı.

Geçen yıl eylülde Meclis’te staja başladığını söyleyen genç kız, üç hafta sonra yaklaşık 30 yaşlarında bir aşçının kendisini taciz etmeye başladığını anlattı.

Önce sözlü, ardından fiziksel tacize maruz kaldığını belirten genç kız, aşçının kendisine “Çok güzel kokuyorsun, içine girip koklamak istiyorum”, “Alkol kullanıyor musun, yarın bir şeyler içmeye gidelim mi?” gibi ifadeler kullandığını aktardı.

Genç kız yaşadıklarını şöyle sürdürdü:

“İki hafta sonra kurum müdürü olan kadına anlattım. Yanımda iki kız arkadaşım vardı. Müdür, ‘Kimseye söylemeyeceksiniz, anneniz babanız bile bilmeyecek’ dedi.”

"HERKES BİLİYORDU AMA SUSTU"

Tacize dair somut bir kanıt olmadığını belirten genç kız, bazı çalışanların aşçının kendisine yönelik davranışlarını fark ettiğini, bir çalışanın “Adam ağzının içine girecekti” dediğini anlattı. “Herkes her şeyi bilmesine rağmen sustu” diye konuştu.

Meclis’te yaklaşık bir buçuk ay staj yaptıktan sonra durumu ailesine anlatan genç kız, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle Meclis’ten ayrılıp başka bir kuruma geçtiğini söyledi.

BAKANLIK SÜRECE DAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Meclis’teki taciz iddialarını takip ettiklerini duyurdu. Bakanlık kaynakları, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığını, hukuki sürece de müdahil olunacağını aktardı.

Süreci izleyen Kadın ve Gençlik Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise şu değerlendirmeyi yaptı:

-Bu meseleyi siyaset gözeterek yorumlamak çok yanlış olur. İstismar yasası için yıllardır ses çıkarıyoruz; bunun önüne geçmek içindi.

- Meclis’in bile içinin ne kadar çürüdüğünü, kız çocuklarının hiçbir milletvekiline, hiçbir bürokrata güvenmediğini gördük. Üstü örtülmemeli. Meclis’in bunu kapatması ülkenin kıyameti olur.

Meclis'te cinsel istismar skandalı: Bir personel açığa alındıMeclis'te cinsel istismar skandalı: Bir personel açığa alındı3. Sayfa

 

T24

text-ad
Etiketler TBMM lokanta cinsel istismar taciz
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı Fed'in faiz kararı sonrası altın için tahminler peş peşe açıklandı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı Uyuşturucu ve cinsel menfaatten tutuklanan Mehmet Akif Ersoy’un savcılık ifadesi ortaya çıktı Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler! Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor! Tüm çalışanlar etkilenecek; emeklilik hesabı bir kez daha silbaştan değişiyor! Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün'' Erdoğan'dan kurmaylarına talimat: ''Bu meseleyi çözün''
Davalık olan 6 milyar dolarlık arazideki işletmeler bir bir mühürlendi! Davalık olan 6 milyar dolarlık arazideki işletmeler bir bir mühürlendi! Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti Ahırdaki kaçak elektrik baskınında ortaya çıkan gerçek şoke etti ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci tutuklandı! Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Merkez Bankası merakla beklenen yılın son faiz kararını açıkladı Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!'' Güllü'nün şüpheli ölümünde şoke eden iddia: ''Bay bay deyip itti!'' Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor!