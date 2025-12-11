TBMM'deki cinsel istismar skandalında yeni iddia! Genç kız yaşadığı kabusu anlattı

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının tacize uğradığı ortaya çıkmıştı. Meclis'te staj yaparken yaşadıklarını anlatan bir genç kız, ''Aşçının iki hafta boyunca sözlü ve fiziksel tacizine maruz kaldım'' dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan kız çocuklarının, çalışanların cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. TBMM Genel Sekreterliği, taciz skandalına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında bir kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Sosyal medyada Meclis’te staj yaptığı dönemde tacize uğradığını açıklayan genç kıza T24 ulaştı.

Geçen yıl eylülde Meclis’te staja başladığını söyleyen genç kız, üç hafta sonra yaklaşık 30 yaşlarında bir aşçının kendisini taciz etmeye başladığını anlattı.

Önce sözlü, ardından fiziksel tacize maruz kaldığını belirten genç kız, aşçının kendisine “Çok güzel kokuyorsun, içine girip koklamak istiyorum”, “Alkol kullanıyor musun, yarın bir şeyler içmeye gidelim mi?” gibi ifadeler kullandığını aktardı.

Genç kız yaşadıklarını şöyle sürdürdü:

“İki hafta sonra kurum müdürü olan kadına anlattım. Yanımda iki kız arkadaşım vardı. Müdür, ‘Kimseye söylemeyeceksiniz, anneniz babanız bile bilmeyecek’ dedi.”

"HERKES BİLİYORDU AMA SUSTU"

Tacize dair somut bir kanıt olmadığını belirten genç kız, bazı çalışanların aşçının kendisine yönelik davranışlarını fark ettiğini, bir çalışanın “Adam ağzının içine girecekti” dediğini anlattı. “Herkes her şeyi bilmesine rağmen sustu” diye konuştu.

Meclis’te yaklaşık bir buçuk ay staj yaptıktan sonra durumu ailesine anlatan genç kız, ailesi ve öğretmenlerinin desteğiyle Meclis’ten ayrılıp başka bir kuruma geçtiğini söyledi.

BAKANLIK SÜRECE DAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Meclis’teki taciz iddialarını takip ettiklerini duyurdu. Bakanlık kaynakları, mağdur çocuk ve ailesine psikososyal destek sağlandığını, hukuki sürece de müdahil olunacağını aktardı.

Süreci izleyen Kadın ve Gençlik Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise şu değerlendirmeyi yaptı:

-Bu meseleyi siyaset gözeterek yorumlamak çok yanlış olur. İstismar yasası için yıllardır ses çıkarıyoruz; bunun önüne geçmek içindi.

- Meclis’in bile içinin ne kadar çürüdüğünü, kız çocuklarının hiçbir milletvekiline, hiçbir bürokrata güvenmediğini gördük. Üstü örtülmemeli. Meclis’in bunu kapatması ülkenin kıyameti olur.

T24