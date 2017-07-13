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  4. 13 Temmuz 2017 16:00

Tecavüz edip üstüne 1000 lirasını aldı !

Samsun'da 17 yaşındaki kız arkadaşına zorla cinsel saldırıda bulunup, şantaj yaparak 1000 lirasını aldığı iddia edilen 19 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Tecavüz edip üstüne 1000 lirasını aldı !
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Samsun’da kız arkadaşı 17 yaşındaki G.K.’ya cinsel saldırıda bulunup, çıplak resimlerini yayınlama tehtidiyle 1000 lirasını aldığı iddia edilen 19 yaşındaki Sinan K. tutuklandı.

Olay İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sinan K., kız arkadaşı G.K.’yı bir eve götürüp zorla cinsel saldırıda bulundu. Daha sonra çıplak fotoğraflarını çektiği G.K.’yı sosyal medyada yayınlamakla tehdit ederek 1000 lirasını aldı.

Dün polise giden genç kız başından geçenleri anlatıp şikayetçi oldu. Şikayetin ardından polis, Sinan K.’yı yakalayıp gözaltına aldı. Polise ifade veren şüpheli suçlamaları kabul etmeyip "Ben ayrılmak istiyordum. Bu nedenle bana iftira atıyor" dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen Sinan K. savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

şantaj , tecavüz