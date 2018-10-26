İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
İstanbul Yeni Havalimanı'na gidecek otobüs hatları belli oldu
Kaşıkçı soruşturmasıdna yeni gelişme: ''İade talepnamesi''
Kaşıkçı soruşturmasıdna yeni gelişme: ''İade talepnamesi''
İstanbul'da polise silahlı saldırı !
İstanbul'da polise silahlı saldırı !
Köprü ve otoyollar para bastı ! İşte rakamlar...
Köprü ve otoyollar para bastı ! İşte rakamlar...
Türkiye'de bir ilk ! Mesafe uzadıkça ücret düşecek...
Türkiye'de bir ilk ! Mesafe uzadıkça ücret düşecek...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı !
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fındık fiyatlarını açıkladı !
Kıbrıs'ta yeni karar ! İki kapı açılacak...
Kıbrıs'ta yeni karar ! İki kapı açılacak...
Binali Yıldırım: Üniversiteye girme derdi ortadan kalkacak
Binali Yıldırım: Üniversiteye girme derdi ortadan kalkacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 26 Ekim 2018 22:14

Tecavüz hükümlüsü penisini kesti !

Çanakkale'de tecavüz suçundan yatan bir mahkum, meyve bıçağıyla penisini kesti.

Tecavüz hükümlüsü penisini kesti !
A+ A-

Çanakkale Açık Cezavi'nde 'tecavüz' suçundan yatan mahkum M.K., "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra, meyve bıçağıyla penisini kesip, iki parçaya ayırdıktan sonra üstünde tepindi.

Çanakkale Açık Cezaevi'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. 'Tecavüz' suçundan hükümlü M.K., meyve bıçağını eline alıp, "Ne geldiyse başıma senden geldi" dedikten sonra penisini kesti. Ardından da iki parçaya ayırıp, yere atarak üzerinde tepindi. M.K., cezaevi yetkililerinin çağırdığı ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Doktorların yaptığı kontrolde penisin yerine dikilemeyeceği belirtilerek, ameliyata alınan M.K.'ye idrar çıkışını sağlaması için sonda takıldı.

M.K.'nin halen hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

DHA

penis , tecavüz , meyve bıçağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM