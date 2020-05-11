Tecavüz ve ölüm ile tehdit edilen genç kızdan yardım çığlığı

@kullanixiadi adıyla yaptığı paylaşımlarda yaşadığı dehşeti anlatan M.D., “Tecavüz edilmekle tehdit ediliyorum. Cinsel bir saldırıya maruz kalmak istemiyorum. Ölüm korkusuyla yaşamak istemiyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum” diyerek yardım çağrısı yaptı.



“Karşımda kim olduğunu bilmediğim biri var. Yaşadığım yeri okuduğum okulu biliyor. Yaklaşık olarak bir buçuk aydan beri mesaj yoluyla taciz ediliyorum” diyen M.D. yaşadığı korkuyu şöyle anlattı:

“Mart ayından beri kim olduğunu bilmediğim biri tarafından anonim hesaplar açılarak devam eden bir taciz ve tehdit sürecinin içindeyim.

28 Mart tarihinde alenen bir şekilde başlayan mesajla tehdit sürecinin başında eğer twitter hesabımı kaparsam fotoğraflarımı kullanarak yeni bir hesap açacağını takipleştiğim tüm hesapları takip eden bir hesabı bulunduğuna ve benmişim gibi davranarak bilgilerime erişmeye çalışacağını iletişim bilgilerime ve aileme ulaşıp beni tehdit etmek için Turkcell bayisinde çalışan bir arkadaşı olduğu konusuna tehdit edildim.

Bulamayacağı düşüncesiyle ciddiye almadım. Daha sonrasında elinde fotoğraflarım olduğunu bunları şoplayarak ifşa sitelerine atacağını söyledi. Beni zor duruma sokacak fotoğraflarımın kendisinde bulunmamasına rağmen yapmış olduğu şoplarla birlikte beni insanlara sunma fikri peşinde gelen olayları silsilesi beni korkutmaya başladı. Zarar görmek istemedim.

ÜNİVERSİTE İTİRAF SAYFASINA FOTOĞRAFLARINI KOYMAKLA TEHDİT ETTİ

Sürekli ve sürekli olarak hesaplar açmaya, mention ve mesajlar üzerinden beni tacizine ve tehdidine devam etti. 28 Nisan tarihinde beni kafasında bitiremediğini bankada çalışan birini aradığını bunun için 500 tl’yi gözden çıkardığını bu sayede soyadımı bulup babama ulaşacağını yazdı. Benim gibi insanların onu hasta ettiğini doğu adındaki arkadaşımla ve ailesiyle de uğraşacağını, sevdiklerimi elimden alacağını ölmemi veya rezil olmamı istediğini, okullar açıldığında üniversite tiraf sayfalarına fotoğraflarımı atacağını, acı çekmemi veya çekmemizi istediğini ve beraberinde hakaret içeren söylemler bulunan mesajlar attı.

Bu süreçte sürekli beni rahatsız ettiği için ondan şikayetçi olacağımı söylediğimde başka bir hesap üzerinden polislere selam söylememi bu yazdığı mesajı da ss almamı, tivitırın ip adresini paylaşmadığını okulumun adına bir itiraf sayfası açıp profil fotoğrafına beni koyacağını ve asla beni bırakmayacağını söyleyen bir mesaj attı.

Yine aynı tarihte bu mesajlardan saatler sonra başka bir hesap üzerinden boş tivitler atmamamı ve onunla evleneceğimi söyleyen hakaret içerikli mesajlar attı. 30 Nisan tarihinde yine başka bir hesap üzerinden bana saplantılı olduğunu beni unutamadığını her gün profilimde olduğunu ve galerisinin fotoğraflarımla dolu olduğunu söyledi.

‘BAKİRE DEĞİLSİN TECAVÜZ EDECEĞİM’ DİYE MESAJ ATTI

Tanımadığım birinin sürekli takip etmesi attığım her şeyi kaydetmesi beni takıntı haline getirmiş olması fotoğraflarımı saklaması beni korkutmaya başladı. Çünkü karşımda sağlıklı biri yoktu. Yine aynı tarihte başka bir hesap üzerinden mesaj atarak kendince yaptığı çıkarımlar doğrultusunda benim bakire olmadığımı benim gibi birini istemediğini bana ancak tecavüz edebileceğini söyleyen bir mesaj attı.

Alenen tecavüz edeceğini söyleyen birinden bahsediyorum. 1 Mayıs tarihinde yine başka bir hesap üzerinden mahkemeye selam söylememi kralının gelse ona dokunamayağını sefil biri değilsem sözlerimin arkasında durmamı söyledi. Yine aynı gün bana cinsel tacizde bulunacağını söyleyen bir mesaj attı.

FANTASTİK CİNSEL KURGULARDA BULUNDU

Durumu abimle paylaştım siber suçlara başvuruda bulundum olayı anlattım ssleri attım. 2 Mayıs tarihinde başka biri hesaptan fotoğraflarına karşı mastürbasyon yapabilir miyim diye bir soru yöneltti. 4 Mayıs tarihinde yine ve yeniden başka bir hesaptan onu hasta ettiğimi söyledi. 5 Mayıs tarihinde tivitır üzerinde de paylaşmış olduğum ssteki mesajları attı. Mesajların içeriğinde çok kötü olduğunu birine tecavüz edeceğini benim bakire olmadığımı en azından bana yapmak istediğini ücretini vereceğini böylece arkadaşlarıma zarar gelmeyeceği başka birinin zarar görmemesi için teklifini düşünmem gerektiğini ve fantastik cinsel kurgular sonrasında 500 tl’ye okey dersem benimle bir cinsellik yaşayacağını ama ellemeyeceğini, eğer insanlığı düşünüyorsam evet demem gerektiğini ve yine ilginç fantastik isteklerini dile getirdi.

ESKİŞEHİR KÜÇÜK YER

Yine alenen cinsel bir tacizle tehdit edildim. Para teklifi aldım. Üstümde fantastik cinsel kurgular yapıldı. Tivitı attıktan sonra başka bir hesaptan kararımı verip vermediğimi sordu Eskişehir’de okuluma kadar bildiğini ve beni açık ve net biçimde öldüreceğini tecavüz edeceğini söyledi. Mesajlarda yazan aynen buydu. Seni öldürürüm. Tecavüz ederim.

Dakikalar sonra başka bir hesap üzerinden Eskişehir’in küçük bir yer olduğunu istediğim yere dilekçe vermemi boş konuşmamamı ve zaten bakire olmadığımı söyledi. 6 Nisan tarihinde başka bir hesaptan Eskişehir’de seni görmeyeyim dedi instagramda okul itiraf sayfalarına atacağını söyledi. Yine aynı gün başka hesaptan gidip itiraf sayfalarına bakmamı söyledi. Bu süreçte mentionlar atmaya devam etti beni savunan insanlara hareket söylemlerinde bulundu arkadaşlarıma sardı. Yani yaklaşık olarak bir buçuk aydan beri mesaj yoluyla taciz ediliyorum.

Başta ciddiye almasam dahi işin dozu arttıkça korkmaya başladım. Karşımda kim olduğunu bilmediğim biri var yaşadığım yeri okuduğum okulu biliyor. Bir gün karşıma çıkma ihtimali başıma bir şey gelebilecek olma ihtimali yüzünden sürekli huzursuzum. Şu süreçte dışarı çıkamadığımız için biraz daha içim rahat olsa da bir şeyler normale döndüğünde ben okulumda dışarıda nelerle karşılaşacağımı bilmiyorum.

‘KORKUYORUM’

Her gün tedirgin bir biçimde okula gitmek istemiyorum. Hayatımı kısıtlamak istemiyorum. Her gün bugün başıma bir şey gelecek mi karşıma çıkacak mı korkusuyla yatıp kalkmak istemiyorum. İnsanlardan korkmak istemiyorum. Ailem üzerinden tehdit ediliyorum. Aile içi huzurumun bozulmasını istemiyorum. Bu yüzden ailemin sürekli diken üstünde olmasını istemiyorum. Aile içi olabilecek sorunlar karşısında ne yapacağımı bilemiyorum. Ailemi kaybetmek istemiyorum. Korkuyorum. Ölümle tehdit ediliyorum.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

Ölmek istemiyorum. Her gün bugün biri beni öldürecek mi korkusunu yaşamak istemiyorum. Oturup ölüm günümü beklemek istemiyorum. Hayatımdan endişe ediyorum. Tecavüz edilmekle tehdit ediliyorum. Cinsel bir saldırıya maruz kalmak istemiyorum. Her gün bu korku içinde yaşamak istemiyorum.

Korkuyorum. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Bu yaşta bunları yaşamak istemiyorum. Hayatın bana zehir olmasını istemiyorum. Psikolojik olarak sağlıklı değilim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Evimde bile tedirgin bir biçimde oturuyorum. Başıma gelebilecek onlarca ihtimali zihnimden atamıyorum. Bu düşüncelerden kurtulmak istiyorum. Nefes almak istiyorum. Her gün bugün biri bana tecavüz mü edecek yoksa bugün biri beni öldürecek mi diye düşünmek istemiyorum. Psikolojik olarak yıprandım uyuyamıyorum. Zarar görmek istemiyorum. Hayatıma korkmadan özgürce devam etmek istiyorum.

KAMUOYU DESTEĞİ GEREKİYOR

Hukuki bir süreç başlatıyorum bu sürecin ne kadar süreceğini bilmiyorum. Bu süreci psikolojik olarak kaldırabilir miyim bilmiyorum. Daha şimdiden çok yoruldum. Aylarca bunu yaşamak istemiyorum. Sesimi duyurmaya çalışıyorum çünkü maalesef işler böyle ilerliyor. Baskı gerekiyor. Kamuoyu desteği gerekiyor. İnsanların üstüne düşmesi gerekiyor.

Sizden tek isteğim sesimi duyurmamda yardımcı olun. Olun ki saçma süreçte ilgi ve alaka duymak zorunda kalsınlar. Olay önemini kaybettiği için bile avukatlar tarafından ciddiye alınmamaya başladım yani tamamen berbat bir süreç. Bir şeylerin önemli olduğun idrak etmek için bir şeylerin üstüne düşmek için illa tepki çekmek zorunda mıyız biz tepki çekmeden haklarımızı aramayacak mıyız.