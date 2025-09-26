Tek isteği babasını ailesinin yanına defnetmekti ama...

  1. Anasayfa
  4. Artık ölmek bile dert oldu... Babasını ailesinin yanına defnetmek isterken hayatının şokunu yaşadı!

Güncelleme:

Hollanda'da yaşayan bir gurbetçi vatandaşımız İstanbul'da vefat eden babasının cenazesini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile büyüklerinin kabrinin yanına defnetmek isterken karşısına öyle bir engel çıktı ki ne yapacağını şaşırdı.

Hollanda'da yaşayan E.Ö., İstanbul'da vefat eden babasının cenazesini Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki aile kabrinin yanına defnetmek istediklerini ama ikametgahı ilçede olmadığı için engelle karşılaştıklarını söyleyerek, ikametgahlarını ilçeye aldırdıklarını belirtti.

Yaşadıklarını anlatan E.Ö., "Yurtdışında yaşıyorum. Babamın vefatı üzerine Türkiye'ye dönmek durumunda kaldım. Şöyle ki, bizim vefat eden yakınlarımızın kabri Havuzlar Mezarlığı'nda bulunuyor. Benim de, babamın da burada tapulu evleri var. Faturalar da üzerimize kayıtlı ancak İstanbul'da da evimiz var. Vasiyete göre dedik ki aile fertlerimizin yanına Çorlu'ya defnedelim. Acilen buraya geldik, herkesi çağırdık. Apar topar buraya geldik. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü birimini aradığımızda dediler ki, 'Buraya gömemezsiniz.' 'Sebep nedir?' diye sorduğumda, 'Babanızın burada ikametgahı yok' denildi. Dedik ki, 'Tapulu evi var, üzerine faturası var ve ayrıca vergisini de ödüyor.' Sebep sadece ikametgah. Vefat etmiş adama ikametgah çıkarılmak isteniyor. Ben de dedim ki, ‘Adam vefat etmiş, ben bunu nasıl halledeceğim?' Belediye meclisi kararına istinaden 40 bin lira ücret ödemesi yapılması lazımmış. Peki ben buraya sorup soruşturmadan getirseydim cenazeyi ne olacaktı? Ortada mı kalacaktık? Sonra rica minnet zaten acımız büyük, gittim ikametimi buraya aldırıp, olmayacak işi yaptırdık. İkametimi babamın evi Çorlu'ya aldırdım. Şimdi bunun da tabii bir ücret karşılığı yok ama neden bu iş buraya kadar getirildi ve amaç nedir? Bu durum bizi üzdü. Bir de telefonda oradan oraya aktarıldık, acımız büyükken bir de telefon görüşmelerinde görevlinin ukala tavırları hiç hoşumuza gitmedi" diye konuştu.

Öte yandan cenaze defin işlemlerinin çözüme kavuşmasının ardından E.Ö. ve ailesi, babaları R.Ö.'in cenazesini Hacı Mehmet Şirikçi Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Havuzlar Mezarlığı'na defnetti.

İHA

Etiketler çorlu  Tekirdağ baba vefat ikametgah
