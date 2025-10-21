  1. Anasayfa
  4. Tek suçu e-ticaret yapacağız diyen arkadaşına güvenmekti; hakkında tam 54 soruşturma açıldı!

Güncelleme:

Ankara'da 24 yaşındaki bir genç kız, kendisine "bilrlikte e-ticaret yapacağız" diyen arkadaşına güvenlip banka bilgilerini ve kredi kartını verdikten sonra hakkında 54 farklı dolandırıcılık soruşturması açıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Ankara'da B.D. (24), 'Birlikte e-ticaret yapacağız' diyen arkadaşı O.Ç.'ye bilgisayar alması için banka hesap bilgilerini ve kredi kartını verdikten sonra hakkında 54 ayrı dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. B.D., sonuçlanan bir davada 4 yıl hapis ve 10 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Başkentte yaşayan Buse Nur Dikicer, iddiaya göre, 'Birlikte e-ticaret yapacağız, iş yapacağız' diyen çocukluk arkadaşı O.Ç.'ye, dizüstü bilgisayar alması için 2023 Mart'ta kredi kartını ve banka hesap bilgilerini verdi. Bir süre sonra B.D. hakkında, 'Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 54 ayrı soruşturma başlatıldı. Airfryer satışı vaadiyle dolandırılan M.T.'nin Balıkesir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açtığı davada, B.D.'e 4 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası verildi. B.D., avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. B.D., aynı suçtan hakkında soruşturma başlatılan 30 kişi ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) giderek, konuyla ilgili siyasi partilerin temsilcileriyle görüştü.

‘30 YILA YAKIN CEZAM VAR’

B.D., 'Kardeşim' dediği insan tarafından kandırıldığını vurgulayarak, "İş yapacağız, dükkan açacağız, beraber e-ticaret yapacağız vaadiyle kandırıldım. Kartlarım maksimum 4-5 gün onlarda kaldı ve mobil bilgim de onlardaydı. Kendileri benim evime girip çıkan insanlar oldukları için ve 10 yıl aşkın süredir kendilerini tanıdığım için kendilerinden hiç şüphelenmedim. Böyle bir şey beklemiyordum çünkü daha önce çevremde de böyle bir olay yaşamamıştım. Kartlarım 4-5 gün onlarda kaldıktan sonra kendilerine hiçbir şekilde ulaşamadım. Beni her yerden engellediler. Evlerini taşıdılar ve bir süre sonra zaten çok zaman geçmeden ilk önce karakoldan ifadeye çağrıldım. Daha sonrasında adliyede işte hakime, savcıya ifade verdim ve dosyalarım açılmaya başladı. Şu anda 54 tane dosyam var. 10 tanesi şu anda istinaf da bekliyor ve 30 yıla yakın cezam var" dedi.

'KEŞKE BİZİM PARAMIZ GİTSEYDİ'

B.D. sadece uzlaşma hakkı istediğini belirterek, "Asıl mağdurlar biziz. Yani bazen diyoruz ki keşke bizim paramız gitseydi de bu konuma düşmeseydik. Yani zaten utanç verici bir olay. Arkadaşıma güvendiğim için düştüğüm durum bu şekilde. Asıl suçluların bulunmasını istiyoruz. Üniversiteye hazırlanıyordum. Ama bu olaylar başıma geldiğinden dolayı üniversite hayalim tamamen çöp oldu. Hiçbir şekilde üniversite okuyamadım. Daha önce hiçbir sicil kaydım olmamasına rağmen şu an sicilim kirlendi. Hiçbir yerde iş bulamıyorum. Çok zorlanıyorum. Kimse iş vermek istemiyor. Çevreden arkadaşlar bile tepkili. Daha 24 yaşındayım, çok gencim kendi ayaklarımın üstünde durmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'AMACIMIZ KİMSEYİ AKLAMAK DEĞİL'

Aynı suçtan hakkında soruşturma başlatılan 30 kişinin avukatı İsmail Özdemir ise bu suçlarda asıl faillerin değil kandırılan kişilerin ceza aldığını söyleyerek, "Para akışını yönetenler dışarıdayken banka hesabı kullandırılan kişiler kolay erişildiği için ömür boyu hapis cezalarıyla karşı karşıya kalabiliyorlar. Bu sorun artık bireysel bir sorun da değil, giderek ülke çapına yayılan bir sorun. Her ay yüzlerce yeni dosya açıyor. Bu dosyalarda adalet yerini bulmuyor. Çünkü kolay erişilen banka hesabı sahipleri cezalandırılıyor. Soruşturmalar IBAN sahipleriyle sınırlı kalıyor. Soruşturmaların derinleştirilmesi gerekiyor. Bu banka hesabı sahipleri kim diye baktığımızda pek çoğu öğrenci, 18-25 yaş arasında hayat tecrübesi az, güven duygusu yüksek kişiler. Mağdurların zararının bu dosyalarda giderilmesi ve asıl faillere ulaşılması için uzlaştırma kapsamına alınması gerekiyor. Uzlaştırma kapsamı devreye girdiğinde hem mağdurların zararının daha hızlı giderileceğini hem de esas faillere ulaşmanın daha hızlı gerçekleştirileceğini düşünüyoruz. Amacımız kimseyi aklamak değil. Faille mağduru ayırmak, zararı telafi etmek ve adaleti doğru kişiye yönlendirmek istiyoruz. Adalet suçluyu değil doğru kişiyi cezalandırdığında tecelli eder. Tek ümidimiz doğru kişilerin bulunması, yargılanması ve ceza alması" ifadelerini kullandı. (DHA)

DHA

Etiketler banka bilgileri dolandırıcılık kredi kartı İlan e-ticaret e-ticaret dolandırıcılığı dolandırıcı
