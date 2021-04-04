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Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, ormanlık alanda 5 noktada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 5 saatte söndürülen yangında, yaklaşık 100 dönümlük alandaki ağaçlar zarar gördü.

Tekirdağ Şarköy'e bağlı Bulgur Mahallesi'ndeki Ballık Burnu mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören mahalleli durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile çevredeki kömür ocaklarından iş makineleri ve orman işçileri sevk edildi.

Orman işletme ekipleri arazözlerle alevlere müdahale ederken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları ve Şarköy Belediyesi'ne ait su tankerleri ile ekipler çalışmalara destek verdi.

6 arazöz, 3 itfaiye aracı, 6 iş makinesi, su tankerleri, traktörlerle, 30 orman işçisinin ve mahallelinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla söndürüldü.

5 noktada çıktığı belirtilen ve 100 dönümlük alanda etkili olan yangında yüzlerce çam ve meşe ağacı zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler tekirdağ orman yangını
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