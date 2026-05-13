Tekirdağ'da arı sokması can aldı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yürüyüşe çıkan 63 yaşındaki H.Y., arı sokması sonrası fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında üzücü bir olay meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen nalbant H.Y. (63), yürüyüş yaptığı esnada bir arı tarafından sokuldu.

Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Y., arkadaşları tarafından ilacını alması için eve götürüldü. İlacını aldıktan sonra banyoya giren Y., burada fenalaşıp yere yığıldı. Eşinin eve geldikten sonra banyoda hareketsiz bulduğu Y. için sağlık ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan H.Y., kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

