  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Temmuz 2020 22:37

Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Bahçelievler mahallesindeki alkollü bir restoranda çıkan bıçaklı saldırı sonucunda 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir restoranda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, Kapaklı ilçesi Bahçelievler mahallesindeki alkollü bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği bilinmeyen 2 saldırgan akşam saatlerinde restorana gelerek restoran sahiplerine saldırdı. Saldırganlar F.K. ve F.K. isimli baba ve oğlu yanlarında taşıdıkları bıçakla yaralayıp olay yerinden kaçtı.

Polis ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı. Yaralı baba ve oğul ise 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
saldırı , tekirdağ , bıçak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM