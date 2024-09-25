Tekirdağ'da eğlence mekanında ''hesap'' kavgası

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gittikleri eğlence mekanında 2.500 TL hesap kesilen ancak pos cihazından 12.500 TL çekilen iki arkadaş duruma itiraz etti. Bunun üzerine iki arkadaş ile eğlence merkezi çalışanları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu eğlence merkezi sahibi ile korumaları, U.A ile arkadaşı S.P'yi tekme tokat dövdü.

Olay, geçen hafta pazartesi gecesi Kapaklı ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda meydana geldi. CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz G.'ye ait eğlence merkezine gidip eğlenen U.A. ile arkadaş S.P.'ye 2 bin 500 lira hesap kesildi. Hesabı ödemeye giden U.A. ile S.P., pos makinesinden hesap olarak 12 bin 500 lira çekildiğini görünce duruma itiraz etti. Bunun üzerine iki arkadaş ile eğlence merkezi çalışanları arasında çıkan tartışma iş yerinin dışına taştı. Tartışma kavgaya dönüştü, iddiaya göre Cengiz G. ile mekanın korumaları, U.A. ile S.P.'yi dövdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri kavgaya müdahale edip sonlandırdı. Kavga sırasında iş yerinin yanındaki araç kiralama şirketine ait bazı araçlar da zarar gördü. DHA