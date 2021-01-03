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  4. 03 Ocak 2021 11:19

Tekirdağ'da korkunç kaza: 19 yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde iki işçi servisi midibüsün çarpışması sonucunda 19 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da korkunç kaza: 19 yaralı
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Kaza, sabah saatlerinde Ergene ilçesinin Edirne kara yolu üzerindeki Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Fabrikalara işçi servisi yapan Serkan B., yönetimindeki midibüs ile Şaban A.’nın kullandığı midibüs çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ve ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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