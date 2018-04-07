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  4. 07 Nisan 2018 17:12

Tekirdağ'da korkunç olay ! Böyle bulundular

Tekirdağ'da bir kadın ve iki oğlu evinde ölü bulundu.

Tekirdağ'da korkunç olay ! Böyle bulundular
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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir kadın ile  iki oğlu evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Karanfil  Sokağı'ndaki Hayati B'ye ait evden bağrışlar yükselmesi üzerine komşular durumu  jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri eve geldiklerinde Güzel B. ile kadının ilk  evliliğinden olan çocukları Arda E. (8) ve Erdinç E'yi (6) yerde ölü buldu.  

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Güzel B. ile çocuklarının sopa  veya benzeri sert cisimle öldürüldüğünü tespit ettiği öğrenildi.  

Güvenlik güçleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Güzel  B'nin eşi Hayati B'nin olayın hemen ardından 17 yaşındaki öz kızıyla otomobille  olay yerinden kaçtıklarını tespit etti.

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