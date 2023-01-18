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Tekirdağ’da korkunç olay: Evine giderken başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti

Tekirdağ’da korkunç olay: Evine giderken başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti
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Tekirdağ’da, bir fabrika işçisi evine giderken tartışma sırasında çıkan bir kurşunun başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde ikamet eden Masum S. ile aralarında para meselesi bulunan T.K. ve Ş.H. tartıştı.

Tartışmanın ardından Masum S., gece saatlerinde bölgeden ayrılmak isteyen T.K. ve Ş.H.’nin otomobilinin arkasından ateş açtı.

Evine gidiyordu
Bu sırada mermilerden biri, çalıştığı fabrikadan çıkıp evine gitmek için kaldırımda yürüyen 36 yaşındaki İbrahim O.'ın başına isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, O.'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil, arkadaşının evinde yakalandı
İbrahim O.'ın cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Masum S., polis tarafından saklandığı arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Etiketler Tekirdağ FABRİKA işçi
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