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Tekirdağ'da otogarda patlama: Ölü ve yaralılar var
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  4. 09 Ocak 2019 14:53

Tekirdağ'da otogarda patlama: Ölü ve yaralılar var

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi otogarının kazan dairesinde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre; 1 kişinin öldüğü, yaralıların da bulunduğu bildirildi

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