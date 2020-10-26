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  4. 26 Ekim 2020 20:05

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Tekirdağ’da sahte içkiden zehirlenen bir kişi daha hayatını kaybederken, toplam ölüm sayısı 5'e yükseldi.

Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Süleymanpaşa ilçesinde sahte içkiden zehirlenen M.K. adlı şahıs, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. M.K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

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